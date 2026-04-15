OIEA advierte aumento en la capacidad de Corea de Norte para fabricar armas nucleares

15 abr. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó el ''aumento significativo'' de Corea del Norte para producir armas nucleares, y advirtió las sanciones por parte de la ONU por su programa armamentista. Por su parte el líder norcoreano Kim Jong Un se niega a renunciar a las armas nucleares.

Según la agencia de espionaje surcoreana, serían varias las instalaciones de enriquecimiento de uranio, lo que permite la fabricación de ojivas nucleares.

Corea del Norte aumentaría la fabricación de armas nucleares

El director del OIEA Rafael Grossi lanzó una advertencia en cuanto a la capacidad de Corea del Norte para fabricar armas nucleares, y detalló que ha experimentado un ''aumento significativo''.

''En nuestras evaluaciones periódicas, hemos podido confirmar que hay un rápido incremento en las operaciones del reactor nuclear de Yongbyon'', señaló Grossi en conferencia de prensa.

Actualmente, Corea del Norte se ha sumado al ataque de Rusia por sobre Ucrania, y ya ha enviado soldados y proyectiles de artilleria para apoyar la invasión.

En 2006, Corea del Norte efectuó su primer ensayo nuclear y está expuesta a numerosas sanciones de la ONU debido a su programa armamentista.

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