Temblor se percibe en la zona central del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La noche de este sábado 30 de mayo, se registró un sismo de magnitud 4.0 a las 22:14 en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 18 km al oeste de Quintero en la región de Valparaíso, con una profundidad de 50 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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