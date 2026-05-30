Temblor se percibe en la zona central del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro

30 may. 2026 - 22:18 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado 30 de mayo, se registró un sismo de magnitud 4.0 a las 22:14 en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 18 km al oeste de Quintero en la región de Valparaíso, con una profundidad de 50 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.