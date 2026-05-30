Día del Patrimonio 2026 reunió a miles de personas en su primera jornada

30 may. 2026 - 21:23 hrs.

¿Qué pasó?

Con recorridos, exposiciones, actividades educativas y espacios históricos abiertos a la ciudadanía, este sábado comenzó una nueva versión del Día del Patrimonio, una de las celebraciones culturales más masivas del país, que este año contempla más de 4200 iniciativas distribuidas en las distintas regiones de Chile.

La jornada inaugural tuvo como uno de sus principales escenarios el Palacio de La Moneda, donde cientos de personas participaron en los recorridos organizados para conocer parte de la historia y el funcionamiento de la sede del Ejecutivo.

Las actividades fueron encabezadas por el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, junto al subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, quienes acompañaron a los primeros visitantes en el tradicional recorrido por el edificio ubicado en el centro de Santiago.

“Este es un fin de semana para encontrarnos con nuestra historia. El llamado es a disfrutar, a compartir y a reconocernos. Hoy miramos todos estos edificios patrimoniales de distinta forma, con cariño, respeto y asombro”, señaló el ministro.

La autoridad destacó además el carácter transversal de la celebración y la amplia participación de instituciones públicas y privadas en todo el territorio nacional.

“La invitación es a que no solo el último fin de semana de mayo sea el Día del Patrimonio, sino que todos los días del año vivamos esta fiesta de unidad, que involucra a todas las comunas del país, con más de 4200 actividades en las que convergen instituciones públicas y privadas, lo que la convierte en un encuentro transversal”, agregó.

Tras la apertura de La Moneda, Undurraga participó en actividades en el Museo Histórico Nacional, donde se realizaron experiencias especialmente diseñadas para personas con discapacidad visual. Entre ellas destacaron exhibiciones táctiles y objetos patrimoniales con recursos sonoros que permiten una aproximación más inclusiva a la historia nacional.

Por su parte, el subsecretario Emilio de la Cerda encabezó la inauguración de la muestra “CMN 100 años” en el Palacio Pereira, exposición que recorre distintos hitos vinculados a la protección y conservación del patrimonio cultural chileno.

La programación cultural también incluyó teatro. En el Centro Cultural CEINA se presentó la tradicional obra “La pérgola de las flores”, función que además fue transmitida en vivo por TVN y NTV.

Actividades en regiones

La celebración también tuvo una importante convocatoria fuera de la capital. En Viña del Mar, numerosas familias visitaron el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, donde el presidente José Antonio Kast recibió a los asistentes durante la jornada.

“Gracias a todas las familias que vinieron a conocer el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en el Día del Patrimonio 2026”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

En La Serena, la Dirección General del Crédito Prendario abrió las puertas de su histórico edificio, ofreciendo tasaciones gratuitas de joyas, exhibiciones y actividades para informar sobre el funcionamiento de la institución conocida popularmente como “Tía Rica”.

Más al norte, en Iquique, la Fundación ProPaleo presentó la exposición “Cumbre de tiranosáuridos: 120 años del rey”, una muestra que permitió conocer la evolución de estos dinosaurios a través de réplicas de cráneos a tamaño real.

En la zona centro-sur, los Tribunales de Garantía y de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz recibieron visitantes interesados en conocer cómo funciona la justicia, mediante recorridos guiados y actividades educativas.

Mientras tanto, en el extremo austral del país, el Parque del Estrecho de Magallanes desarrolló recorridos y experiencias que combinan patrimonio, ciencia y naturaleza, propuestas que continuarán durante la segunda jornada de la celebración.

Las actividades del Día del Patrimonio seguirán este domingo con miles de panoramas gratuitos en todo el país, reafirmando una tradición que cada año acerca a la ciudadanía a la historia, cultura e identidad de Chile.