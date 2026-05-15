Día de Patrimonio: Así puedes conocer las actividades gratuitas

15 may. 2026 - 19:00 hrs.

El Día del Patrimonio es una festividad en la que se celebra y honra la cultura chilena, por medio del descubrimiento y recorrido de su patrimonio. Durante la celebración, la ciudadanía abre las puertas a la vivencia cultural de sus expresiones artísticas.

Según el sitio web oficial, en 2026 se celebran 27 años de esta masiva convocatoria ciudadana, bajo el concepto “La historia que compartimos”. Las actividades se llevan a cabo entre el sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Sugiere que esta celebración va más allá de lo que se aprecia en libros, edificios o monumentos. Trasciende hasta las tradiciones, costumbres, oficios, expresiones cotidianas y memorias familiares. Asimismo, converge en las calles, barrios, ciudades y paisajes que caminamos y recorremos.

Así puedes conocer las actividades gratuitas por el Día del Patrimonio

Para conocer las actividades gratuitas, que se llevarán a cabo en todo el país por el Día del Patrimonio, es necesario ingresar al portal web oficial, a través del siguiente enlace.

Al desplazarse por la plataforma se ubica una tabla de búsqueda en la que se puede consultar por nombre de la actividad/institución, región, modalidad de la actividad (presencial/virtual), día de la actividad y horario.

Tras llenar esos campos, de acuerdo con la preferencia del interesado, se desplegarán las opciones encontradas que más se adapten a la solicitud. También se pueden marcar campos que especifiquen el interés en actividades con accesibilidad, enfoque de género, pensada para niñas, niños y adolescentes, con participación de pueblos originarios o con participación de patrimonio cultural inmaterial.

Información detallada

Luego de realizar la búsqueda, en la parte inferior se mostrarán fichas con información respecto a cada actividad gratuita disponible, con su imagen referencial y los detalles alusivos.

En caso de pertenecer a alguna organización o institución, sea esta pública o privada, es posible inscribir una actividad para que se lleve a cabo durante la celebración del Día de Patrimonio. El plazo para las inscripciones será hasta el 26 de mayo.

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