Clave Única sumará nuevo sistema de seguridad: Así funcionará el "pinpass"

15 may. 2026 - 10:33 hrs.

¿Qué pasó?

La Secretaría de Gobierno Digital anunció que durante este mes comenzará a implementarse un nuevo sistema de seguridad para la Clave Única, el cual agregará un código temporal adicional al momento de realizar trámites en línea.

La medida busca reforzar la protección de las cuentas de usuarios y funcionará mediante un segundo factor de autenticación, similar al sistema utilizado por aplicaciones bancarias.

¿Qué es el nuevo “pinpass” de Clave Única?

Según explicó Kareen Schramm, directora subrogante de la Secretaría de Gobierno Digital, el nuevo mecanismo consistirá en una aplicación que generará códigos temporales de acceso.

“Se trata de una aplicación de seguridad para generar un código temporal o pinpass, similar al que se utiliza en servicios como los bancos”, señaló a El Mercurio.

De todas formas, el uso de esta herramienta será completamente voluntario y cada usuario podrá decidir si activa o no esta capa adicional de seguridad.

En caso de habilitarla, el sistema solicitará este código extra para ingresar a cualquier trámite asociado a Clave Única, independiente del sitio web utilizado.

¿Por qué se implementará esta medida?

Desde el organismo explicaron que el objetivo es fortalecer la seguridad digital y prevenir accesos indebidos a las cuentas de usuarios: “Protege la cuenta incluso si la contraseña ha sido vulnerada, previene accesos no autorizados y refuerza la confianza en el uso de servicios digitales del Estado”, sostuvo Schramm.

Actualmente, según cifras entregadas por la autoridad, existen 16 millones de personas con Clave Única activa en Chile. Además, durante 2025 se registraron más de 482 millones de accesos exitosos a plataformas estatales mediante este sistema, que hoy permite ingresar a cerca de 1.700 sitios web y servicios públicos.

¿Cómo activar el pinpass?

Quienes quieran habilitar esta nueva medida deberán seguir estos pasos:

Ingresar a Clave Única con RUT y contraseña

a Clave Única con RUT y contraseña Ir a la sección “ Seguridad ”

” Seleccionar la opción “ Configurar Aplicación”

Aplicación” Escanear el código QR con una aplicación de autenticación

con una aplicación de autenticación Ingresar el código temporal generado por la app

Una vez completado el proceso, la cuenta quedará vinculada al sistema de verificación adicional.

Refuerzan llamado a no compartir la clave

Desde la Secretaría de Gobierno Digital reiteraron además el llamado a nunca compartir la contraseña de Clave Única: “Ningún funcionario público, entidad estatal o empresa autorizada debe solicitar la clave”, enfatizó Schramm.

La implementación de este nuevo sistema ocurre semanas después de que surgieran reportes sobre una presunta filtración de datos en plataformas estatales.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Ciberseguridad aseguró el pasado 8 de mayo que no existe evidencia de una filtración masiva ni de accesos ilícitos relacionados con Clave Única.

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