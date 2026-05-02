Gobierno descarta vulneración de la ClaveÚnica: "Se encuentra 100% operativa, segura y funcionando con normalidad"

02 may. 2026 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de reportes que indicaban una vulneración de la ClaveÚnica, la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda señaló esta mañana que "no hay evidencia de que la infraestructura y la base de datos de la ClaveÚnica haya sido afectada".

Gobierno descarta vulneración de la ClaveÚnica

"La ClaveÚnica se encuentra 100% operativa, segura y funcionando con normalidad para todos los trámites y servicios en línea que requieren autentificación por parte del Estado", señaló la entidad en un comunicado público.

La secretaría decidió emitir un comunicado luego de "reportes y publicaciones difundidas en las últimas horas que señalan una presunta filtración de datos que afectarían a servicios públicos".

"Reiteramos que el sistema de autenticación de la ClaveÚnica, gestionado por la Secretaría de Gobierno Digital, cuenta con altos estándares de seguridad y protocolos de monitoreo continuo", aseguraron.

"Asimismo, en coordinación permanente con los equipos técnicos de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), se desarrollan acciones constantes de supervisión y resguardo para proteger los datos de la ciudadanía y fortalecer la seguridad de nuestros servicios", indicaron finalmente.

Preocupación ante posible filtración de datos

La primera alerta de la situación fue dada por la empresa de ciberseguridad Vecert Analyzer, quien reportó una eventual vulneración de bases de datos de compañías de telecomunicaciones y servicios públicos. El informe alertaba también de vulneraciones a sistemas de correo y la ClaveÚnica.

Luego de esto, varios reportes de redes sociales acusaron a algunas plataformas de haber difundido datos filtrados como nombres, RUT, direcciones e incluso antecedentes médicos, cuestión que generó preocupación por el uso indebido de estos datos personales.

En conversación con Radio Bío-Bío, la directora (s) de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), Michelle Bordachar, explicó que mucha de esta información había sido "obtenida en filtraciones anteriores", pero que la diferencia es que esta ahora "se ordenó" y puso a disposición del público general, "haciéndola pasar" por "nueva información filtrada".

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