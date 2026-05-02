Ministra de Salud y ajustes presupuestarios: "No tiene que ver con reducir atención clínica, sino con ordenar el gasto"

02 may. 2026 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que los ajustes presupuestarios que realizará el Gobierno a su cartera no afectarán la atención de pacientes, sino que apuntan a mejorar la eficiencia del sistema.

En el marco de su primera visita a La Araucanía, la secretaria de Estado dio una entrevista al diario El Austral donde reafirmó que el reajuste será menor al 3%, pero no entregó detalles del monto final, puesto que están a la espera de la resolución de Contraloría.

“Este ajuste no tiene que ver con reducir atención clínica, sino con ordenar el gasto. Por ejemplo, en inversión muchas veces no se ejecuta todo por atrasos en obras, por lo tanto, el ajuste va por ese lado”, comentó Chomali.

Y agregó que “también estamos trabajando en reducir el ausentismo, que hoy es más alto que en el resto del Estado, y en disminuir horas extraordinarias en áreas no asistenciales, además de fortalecer las compras centralizadas para optimizar recursos".

"No estamos reduciendo enfermeras por cama ni nada de eso porque no estamos tocando la atención clínica. Los ajustes tienen que ver con eficiencia: compras centralizadas, revisión de contratos y mejor uso de recursos”, agregó.

Y explicó que “al centralizar compras de insumos podemos ahorrar hasta un 30%. Hoy cada hospital compra por separado, y eso encarece los costos. También estamos revisando contratos donde resulta más caro externalizar que producir internamente".

Consultada por qué otras medidas se están evaluando para reducir el gasto, la titular de Salud sostuvo que "hay cosas muy concretas, como acortar los sumarios administrativos. Hoy tenemos funcionarios que pueden estar suspendidos durante largos periodos, recibiendo remuneración mientras sus funciones deben ser cubiertas por reemplazos”.

“Si agilizamos esos procesos, reducimos gasto inmediatamente. Además, estamos revisando tecnologías y programas, porque en algunos casos existen alternativas más económicas que no se han implementado", agregó la ministra.

Sobre las dudas de por qué se cierran o fusionan algunos programas en Salud, Chomali sostuvo que "hay más de 40 programas, algunos incluso compiten entre sí o tienen indicadores contradictorios. Eso lo estamos revisando para eventualmente fusionarlos o mejorarlos, pero no es para este presupuesto, sino pensando en 2027 en adelante".

"No estamos cerrados a terminar programas mal evaluados, pero eso se discutirá con el Congreso. Lo importante es que los recursos lleguen efectivamente a los pacientes y no se diluyan en estructuras que no cumplen su objetivo", acotó.

La ministra también abordó la violencia en los centros de salud. Al ser consultada por esta materia, afirmó que la mayor cantidad de hechos ocurren en la atención primaria.

"Por eso implementamos un sistema único de notificación de agresiones, que permitirá alertas en tiempo real y georreferenciar los puntos más críticos. Eso permitirá coordinar medidas con el Ministerio de Seguridad, como cámaras, botones de pánico y presencia policial. También estamos capacitando al personal y reforzando el apoyo psicológico a quienes han sido víctimas", finalizó.