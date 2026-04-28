"No me arrepiento": Loreto Maturana defiende contratación de Jeannette Vega y acusa falsedades en su salida

28 abr. 2026 - 20:08 hrs.

¿Qué pasó?

La salida de la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Loreto Maturana, sigue sumando capítulos tras su decisión de recurrir a la Corte de Apelaciones, en medio de la controversia por la contratación de la exministra Jeannette Vega.

En una entrevista con Radio Infinita, Maturana sostuvo que su decisión fue correcta, pese a los costos personales, y cuestionó directamente la información entregada por el director del Servicio de Salud.

"Me he encontrado con varias faltas a la verdad"

El conflicto se originó luego de que se solicitara su renuncia no voluntaria, tras la designación de Vega como subdirectora médica de gestión asistencial. Desde el servicio se argumentó una pérdida de confianza y errores en la gestión, lo que derivó en su salida del cargo.

Sin embargo, Maturana afirmó que los antecedentes que se han dado a conocer no reflejan lo ocurrido. “Lo que yo cuestiono es, no sé qué información habrá entregado el doctor Castro, que es el director del Servicio de Salud, al ministerio, para que el ministerio haya avalado esta información. ¿Por qué se lo digo? Porque me he encontrado con varias faltas de verdad en los discursos del doctor Castro”, señaló.

Cuestionamientos a la versión oficial

La exdirectora sostuvo que incluso fue evaluada positivamente días antes de su salida. “El día martes cuando él me llama a reunión, el primer tema de la reunión fue para revisar mi convenio de alta dirección pública del segundo año, en el cual él me felicita por el cumplimiento, que es un 100%”, explicó.

En ese mismo encuentro, según relató, también se abordó el nombramiento de Jeannette Vega, instancia en la que, asegura, no hubo objeciones técnicas. “Él reconoce en esa reunión que técnicamente la doctora Vega cumple con el perfil, que es un perfil netamente técnico para la subdirección médica del hospital”, indicó.

Maturana añadió que el propio director del Servicio de Salud tenía conocimiento previo de la contratación. “Eso es falso, yo tengo pruebas de que él sí sabía desde el 10 de abril, porque esta información se procesa en el servicio de salud que él dirige”, afirmó.

Presiones y solicitud de renuncia

De acuerdo con su relato, la situación cambió en cuestión de horas, cuando se le solicitó revertir la designación. “Me dijo esto es por política y tengo presiones desde el ministerio para que lo hagas”, sostuvo.

La negativa a desvincular a la exministra derivó, según explicó, en la solicitud de su salida. “Yo insisto en que la decisión que tomé fue la correcta, y si esto tuvo costos personales para mí, estoy dispuesta a asumirlos porque la verdad es que cualquier indicación que vaya en contra de lo que yo considere correcto, no la voy a aplicar”, afirmó.

Recurso judicial y eventual regreso

Tras no firmar su renuncia, la exdirectora presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el que fue declarado admisible. En paralelo, se evalúa una eventual orden de no innovar que podría permitir su retorno mientras se revisan los antecedentes.

“Yo no firmé la renuncia y ayer me presenté a trabajar, porque no me llegó la resolución que aclaré el cargo en vacancia”, explicó.

En ese escenario, la médica reiteró su postura respecto a la contratación. “No me arrepiento de la decisión que tomé, aunque esto tuvo un costo para mí, porque creo que fue lo correcto”, cerró.