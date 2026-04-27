Descubren un proceso genético oculto que podría explicar por qué algunos cánceres son más agresivos que otros

27 abr. 2026 - 10:51 hrs.

Un equipo internacional de investigadores descubrió una nueva forma en que las células pueden crear proteínas que impulsan el cáncer, informó este lunes la Universidad Hebrea de Jerusalén en un comunicado.

En condiciones normales, las células siguen instrucciones claras del material genético para construir proteínas. Sin embargo, el nuevo estudio, publicado en la revista Cell Reports, reveló que las células pueden en ocasiones cortar el material genético en fragmentos más pequeños y aun así producir proteínas funcionales, un proceso al que los investigadores denominaron “RNA dicing” (corte de ARN).

El equipo se concentró en un gen llamado JAK1, que ayuda a controlar cómo crecen las células y cómo responden a las señales del organismo. En su forma normal, contribuye a mantener el crecimiento celular bajo control. Sin embargo, el estudio determinó que cuando este gen se altera puede contribuir al desarrollo del cáncer.

Los investigadores descubrieron que el JAK1 puede producir una versión más corta de su proteína. Esta versión abreviada sigue siendo activa, pero puede empujar a las células a crecer de forma descontrolada, lo que puede derivar en cáncer. Además, ciertas mutaciones genéticas pueden incrementar esta versión dañina mientras reducen la versión protectora normal, lo que podría explicar por qué algunos cánceres se desarrollan de forma más agresiva que otros.

Implicaciones para el tratamiento del cáncer

Según los investigadores, el descubrimiento podría abrir la puerta a tratamientos oncológicos más precisos y eficaces. Los pacientes con estas alteraciones genéticas específicas podrían responder mejor a ciertos fármacos diseñados para bloquear este proceso.

El hallazgo suma evidencia sobre los mecanismos moleculares que subyacen al cáncer y abre una nueva línea de investigación sobre cómo el material genético puede ser procesado de formas inesperadas con consecuencias directas para la salud celular.

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