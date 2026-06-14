Todos los feriados que quedan este año 2026

14 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Tras el Día de las Glorias Navales el pasado 21 de mayo, pronto tendremos un nuevo día feriado para descansar en Chile; asimismo, quedan al menos 11 festivos este 2026.

Hasta ahora, han pasado cinco de los 16 festivos de 2026, por lo que aún quedan tres feriados irrenunciables y cuatro fines de semana largos.

¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

Este junio habrá dos festivos. El primero, el 21, es el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, pero caerá domingo. El segundo es el lunes 29 de junio, cuando se conmemora a San Pedro y San Pablo.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

Así, solo restan 11 feriados en lo que queda de 2026, que son los siguientes:

Domingo 21 de junio, Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Lunes 29 de junio, San Pedro y San Pablo.

Jueves 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre, Independencia Nacional ( irrenunciable ).

). Sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército ( irrenunciable ).

). Lunes 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre, Navidad (irrenunciable).

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