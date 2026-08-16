Las cuatro transacciones de Cuenta Rut por las que te cobran

16 ag. 2026 - 15:00 hrs.

La Cuenta RUT del BancoEstado se ha convertido en el producto financiero con mayor penetración en el mercado nacional, contando actualmente con más de 15 millones de usuarios en todo el país.

Gracias a ella, muchas personas tienen acceso por primera vez a servicios bancarios y, además, pueden recibir fácilmente los pagos de beneficios y bonos que entrega el Estado.

Dentro de las características de la Cuenta RUT está la gratuidad de su apertura y mantención, además de ser una cuenta vista asociada a una tarjeta de débito que permite realizar compras presenciales y online en Chile y el extranjero.

Sin embargo, no todo son beneficios, ya que existen cuatro transacciones de la Cuenta RUT que tienen cobros para sus usuarios.

¿Cuáles son las transacciones que cobra la Cuenta RUT?

El sitio web de BancoEstado detalla los costos que tiene cada una de las cuatro transacciones por las que la Cuenta RUT cobra:

Giros por cajero automático : Tiene un costo de $300 al utilizar cajeros automáticos de otros bancos.

: Tiene un al utilizar cajeros automáticos de otros bancos. Consultas de saldos : Tiene un costo de $100 al realizarlas en cajeros automáticos de otros bancos.

: Tiene un al realizarlas en cajeros automáticos de otros bancos. Reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto : Tiene un costo de $1.000 en sucursales de BancoEstado y BancoEstado Express.

: Tiene un en sucursales de BancoEstado y BancoEstado Express. Duplicado de cartola: Tiene un costo de 0,05 UF + IVA en sucursales de BancoEstado, considerando como valor de referencia el valor de la UF del último día del mes anterior al del cobro.

¿Cuáles son las transacciones gratuitas?

Pese a esto, dichos cobros representan solo una minoría de las operaciones, ya que la mayoría de las transacciones de la Cuenta RUT son gratis para sus usuarios:

Transferencias de fondos entre cuentas BancoEstado .

. Transferencias de fondos hacia cuentas de otros bancos .

. Giros por caja en sucursales BancoEstado, BancoEstado Express y Caja Vecina.

en sucursales BancoEstado, BancoEstado Express y Caja Vecina. Giros en cajeros automáticos BancoEstado.

BancoEstado. Consultas de saldo y solicitud de cartolas en cajeros automáticos BancoEstado, CajaVecina, App BancoEstado, sitio web BancoEstado.

en cajeros automáticos BancoEstado, CajaVecina, App BancoEstado, sitio web BancoEstado. Compras con RedCompra, Compraquí, WebPay, Rutpay.

con RedCompra, Compraquí, WebPay, Rutpay. Reposición de tarjeta por deterioro (presentando la tarjeta que desea reemplazar).

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