Cuenta RUT de BancoEstado: Este es el monto máximo que puedes transferir al día

14 ag. 2026 - 09:00 hrs.

La Cuenta RUT de BancoEstado es uno de los productos financieros más utilizados en Chile y permite realizar distintas operaciones, entre ellas transferencias de dinero a través de la aplicación móvil y la Banca en Línea.

Sin embargo, estas operaciones cuentan con límites establecidos por la entidad bancaria, los que varían dependiendo de si se trata de un destinatario habitual o de una cuenta a la que se transferirá por primera vez.

¿Cuál es el monto máximo que se puede transferir con la Cuenta RUT?

Para las transferencias realizadas mediante la App BancoEstado o la Banca en Línea, el límite diario total es de $2.000.000, una vez que el destinatario ya se encuentra registrado y superó las restricciones de seguridad correspondientes.

Esto significa que una persona puede distribuir ese monto entre distintas transferencias durante un mismo día, siempre respetando el tope diario establecido por BancoEstado.

¿Qué pasa si es una cuenta nueva?

Cuando se ingresa un nuevo destinatario, existen restricciones adicionales durante las primeras 24 horas. En ese periodo, se puede realizar una sola transferencia de hasta $200.000 a esa nueva cuenta.

Además, si durante ese mismo periodo se incorporan varios destinatarios nuevos, el monto total de las transferencias hacia esas cuentas no puede superar los $600.000 diarios. En determinados casos, BancoEstado advierte que estas restricciones podrían extenderse hasta por 72 horas por motivos de seguridad.

Una vez transcurrido el periodo de restricción, el límite diario total para las transferencias desde la Cuenta RUT a través de la App BancoEstado o Banca en Línea pasa a ser de hasta $2.000.000.

¿Cuál es el límite en CajaVecina?

Si la operación se realiza mediante un punto CajaVecina, el límite diario para transferir fondos entre cuentas propias de BancoEstado o hacia cuentas de terceros de la misma institución es de $200.000.

Todo sobre Cuenta RUT