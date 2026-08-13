¿Sabes si tienes bonos o beneficios sin cobrar? Así puedes revisar con tu RUT

13 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Muchos chilenos que son beneficiarios de ayudas estatales y pensiones no saben que tienen montos pendientes de cobro. Estos aportes, administrados en su mayoría por el Instituto de Previsión Social (IPS) y coordinados a través de ChileAtiende, tienen fechas de vencimiento, por lo que es importante revisarlos periódicamente para solicitar su pago dentro de los plazos establecidos.

Para simplificar este trámite, el Estado facilita herramientas digitales gratuitas que permiten verificar la existencia de dinero pendiente ingresando únicamente el RUT y fecha de nacimiento.

¿Cómo consultar en ChileAtiende si tienes aportes sin retirar?

El procedimiento para verificar si registras montos pendientes es 100% en línea y se realiza de la siguiente manera:

Consulta inicial: Ingresa a la plataforma oficial de ChileAtiende e introduce tu RUT y fecha de nacimiento. (O pinchado aquí) Revisión de detalle: Si el sistema detecta montos disponibles, deberás acceder con tu ClaveÚnica para ver el desglose del beneficio. Solicitud de pago: Puedes solicitar que el dinero sea depositado vía transferencia a tu cuenta bancaria o retirarlo en persona en sucursales de BancoEstado o Caja de Compensación Los Héroes.

Una vez realizada la solicitud en el sitio web, el pago estará disponible en un plazo de 5 días hábiles.

¿Qué beneficios y pensiones se pueden revisar?

A través del sistema del IPS es posible verificar cobros pendientes de aportes como:

Pensión Garantizada Universal (PGU).

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo).

Asignación Familiar y Subsidio Familiar (SUF).

Pensiones de las ex cajas de previsión social.

Otras plataformas para buscar dinero no cobrado

Además de ChileAtiende, existen otras dos alternativas institucionales para verificar si registras vales vista o devoluciones a tu favor:

La primera es "No lo Cobraste" de BancoEstado que permite revisar si tienes algún bono por cobrar en el banco, que puedes retirar en persona en cajas de BancoEstado o BancoEstado Express.

Por otro lado, existe la plataforma que tiene la Tesorería General de la República (TGR), que te deja consultar con ClaveÚnica o Clave Tributaria si existen devoluciones de impuestos, subsidios u otros pagos a favor del usuario.

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