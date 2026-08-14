Metro de Santiago cierra estación de la Línea 4: Revisa las detenciones que están disponibles

14 ag. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, la mañana de este viernes Metro de Santiago anunció una operación parcial en la Línea 4 debido a "una persona en la vía".

A raíz de esto, el servicio solo se encuentra disponible "desde Tobalaba hasta Quilin y Vicente Valdés a Plaza de Puente Alto".

Pasados 10 minutos de dicho anuncio, el tren subterráneo informó que la Línea 4 volvió a estar operativa; sin embargo, la "estación Macul se encuentra cerrada y sin detención de trenes".

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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