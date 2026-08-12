Junaeb anuncia digitalización de la TNE: "Se va a acabar el plástico gradualmente"

12 ag. 2026 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, anunció la digitalización de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), esto en el marco de la Cuenta Pública Participativa 2026, asegurando que "es una decisión tomada".

"Este es un gesto concreto de modernización, pero, sobre todo, un gesto para facilitar la vida y para evitar también situaciones (de agresiones) como las que hemos visto particularmente en regiones", explicó.

¿Cómo se realizará la digitalización?

"Se va a acabar el plástico gradualmente y creemos que es la mejor decisión pensando en el bienestar y también en la facilidad con que los alumnos hoy día se trasladan", anunció Peña.

Respecto al proceso, la autoridad explicó que la idea es que, durante 2026, se pueda iniciar una "marcha blanca" de la TNE digital, es decir, que esta conviva por algún tiempo con el plástico, pero aseguró que "esperamos, en un plazo razonable, que se pueda reemplazar definitivamente el uso físico de la tarjeta".

Asimismo, se resaltó como uno de los desafíos para este año la implementación de la nueva División de Bienestar Socioemocional, creada a partir de la nueva Ley de Convivencia Escolar y que deberá generar iniciativas para estudiantes de 3° básico a III° medio.