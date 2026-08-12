"En la época en que yo quise ser papá...": Jordi Castell reflexiona sobre la paternidad a meses de cumplir 60 años

12 ag. 2026 - 17:39 hrs.

A meses de cumplir 60 años, Jordi Castell volvió a abordar un tema personal que durante años ha generado interés: la posibilidad de convertirse en padre.

El fotógrafo y comunicador ahondó sobre esta etapa de su vida y recordó que hubo un momento en que sí consideró la paternidad, aunque las circunstancias de aquella época hicieron que ese proyecto fuera más complejo.

Jordi Castell respondió si quiere ser padre

Consultado por Duplos sobre si actualmente mantiene la intención de convertirse en padre, Castell fue claro respecto de su situación actual.

“¿Tú crees que yo a los 60 años voy a estar cambiando pañales?”, planteó el fotógrafo, para luego agregar: “No, ya fue, ya fue”.

Una decisión que tomó con el paso de los años

Castell también recordó que en el pasado sí tuvo deseos de ser padre, pero que las condiciones sociales y legales de aquel momento fueron diferentes.

“En la época en que yo quise ser papá no se podía, yo no era legal, no me podía casar”, explicó durante la conversación con Duplos.

De esta manera, el comunicador dio cuenta de cómo ha cambiado su perspectiva con el paso del tiempo y dejó clara su postura actual frente a la posibilidad de asumir la paternidad.

Su vínculo con los animales

Durante la conversación, Castell también habló sobre su relación con sus mascotas. El fotógrafo contó que tiene perros y gatos y reflexionó sobre el vínculo que ha construido con ellos.

“Cuando uno tiene animales y conecta tanto con ellos es cuando te das cuenta de que el mundo es mucho mejor”, sostuvo.

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