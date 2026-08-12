Confirman 5 lesionados por incendio en Independencia: Hay al menos cuatro viviendas afectadas

12 ag. 2026 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio se registra en la tarde de este miércoles 12 de agosto y afecta a varias viviendas en la comuna de Independencia. En un comienzo, se reportó fuego en una casa habitación, pero las llamas se propagaron hacia otros inmuebles.

Según los últimos antecedentes, hay cinco personas lesionadas por diversas quemaduras a raíz de este siniestro que se habría provocado por una fuga de gas.

Por el momento, son cuatro en total las viviendas afectadas por la emergencia, en la que también está trabajando Carabineros.

¿Qué ocurrió con los lesionados?

Una vez que se produjo su rescate, los lesionados fueron derivados a distintos centros asistenciales para evaluar su condición médica.

Se trataría de dos menores de edad y dos adultos mayores que viven en el domicilio donde se originó la explosión. El quinto afectado sería un trabajador que realizaba labores en la vía pública.

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