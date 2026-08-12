Balacera en Renca: Carabineros se enfrenta a delincuentes que robaban mercadería desde un camión de huevos

12 ag. 2026 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento hecho registrado en la comuna de Renca culminó este miércoles con la detención de cuatro delincuentes—tres de ellos menores de edad— luego de protagonizar el robo de la carga de un camión, la utilización de un vehículo robado con patentes falsas y un enfrentamiento a disparos contra personal de Carabineros.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 14:00 horas, cuando un hombre de 54 años sorprendió a un grupo de delincuentes sustrayendo cajas de huevos desde un camión de su propiedad estacionado fuera de su domicilio.

Los asaltantes trasladaron la mercadería hacia un furgón blanco y, al ser descubiertos, intimidaron a la víctima con un arma de fuego para emprender la huida por avenida Vicuña Mackenna en dirección al sur.

La balacera

El afectado decidió perseguir a los involucrados en su vehículo particular, una camioneta Dodge Durango de color rojo. Al llegar a la intersección con calle Campo de Marte, el propietario colisionó intencionalmente el furgón para frenar su avance, obligando a los delincuentes a descender y abordar un segundo automóvil de escape, un Chevrolet Groove de color blanco.

Decidido a impedir la fuga, el dueño de la carga volvió a embestir este segundo vehículo para inutilizarlo.

En ese instante arribó al lugar personal de la Subcomisaría Lo Velásquez. Al advertir la presencia policial, los ocupantes del Chevrolet Groove descendieron y huyeron a pie en distintas direcciones.

Durante la fuga, uno de los delincuentes percutó disparos directamente contra los uniformados, quienes repelieron el ataque con sus armas de servicio. Durante todo el trayecto de la persecución se registró una cantidad indeterminada de disparos.

La captura de los sospechosos

El operativo culminó con éxito gracias al despliegue de personal de apoyo de la 7ª Comisaría de Renca, que interceptaron a los sospechosos en calle Campo de Marte hacia el norte.

En el lugar se incautó una pistola calibre 9 milímetros y se procedió a la detención de los cuatro involucrados: dos adolescentes de 17 años (uno con antecedentes), un adolescente de 15 años (con antecedentes y una orden de detención vigente por lesiones leves) y un adulto de 28 años.

Posteriormente, los peritajes al furgón blanco abandonado determinaron que circulaba con placas patentes falsificadas y registraba un encargo vigente por el delito de robo. Todos los antecedentes del caso y los aprehendidos quedaron a disposición del Ministerio Público para su formalización.

Todo sobre Policial