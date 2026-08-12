Adulta mayor fue amarrada de pies y manos durante robo en su casa en San Pedro de la Paz

12 ag. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una adulta mayor fue víctima de un robo en la noche del martes recién pasado al interior de su domicilio en la comuna de San Pedro de la Paz, región del Biobío.

Según los últimos antecedentes, todo inició cuando un grupo de delincuentes ingresó a su hogar por la fuerza para luego registrar los rincones y llevarse un millonario botín.

¿Qué dijo la PDI?

El subprefecto de la PDI, Christian Irribarra, jefe Biro Concepción, señaló que se investiga el delito de robo con violencia y que la adulta mayor "fue amarrada de pies y manos y le sustrajeron diversas especies y dinero en efectivo" desde la vivienda.

Por el momento, el organismo policial señaló que se están realizando diligencias para localizar a los ladrones que intimidaron a la mujer.

Según lo informado por Radio Bio-Bio, los vecinos del sector ya habían denunciado la presencia de un auto sospechoso, lo que podría ser una pista clave para ubicar a los delincuentes.

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