Carabineros rescata a tres personas en frontera entre Chile y Bolivia: No podían descender por fallas en sus vehículos

12 ag. 2026 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

Tres adultos fueron rescatados por Carabineros desde un sector cordillerano de Sairecabur, ubicado en la frontera entre Chile y Bolivia, luego de que problemas técnicos en sus vehículos les impidieran realizar el descenso.

Según los antecedentes, las tres personas habían ascendido durante la madrugada del lunes hacia Sairecabur hasta que presentaron inconvenientes que les impidieron regresar.

La alerta se recibió cerca de las 18:00 horas del martes, cuando personal policial desplegado en la Ruta B245, en el sector de Puritama, fue advertido de la situación por ocupantes de otros vehículos.

Ante la emergencia, Carabineros dispuso el desplazamiento de especialistas en montaña de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama y personal del GOPE.

Rescate en medio de condiciones adversas

Las tres personas se encontraban junto a sus vehículos con signos de deshidratación e hipotermia, por lo que fueron llevadas al CESFAM de San Pedro de Atacama.

El operativo se desarrolló bajo condiciones meteorológicas adversas en el sector cordillerano de la región de Antofagasta.

Por ello, el mayor Cristian Hidalgo, comisario de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama, reiteró el llamado a evitar desplazamientos hacia estas zonas mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Carabineros también recomendó planificar los desplazamientos, revisar previamente el estado de las rutas y respetar los cierres y restricciones establecidos por las autoridades.