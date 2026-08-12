Están cerca de entrar en operación: Así son los nuevos trenes que sumó EFE Valparaíso para recorrido Limache-Puerto

12 ag. 2026 - 17:25 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos trenes se preparan para incorporarse al servicio Limache-Puerto, en la Región de Valparaíso. Se trata de los SFE-400, dos nuevos equipos que recientemente llegaron a EFE Valparaíso y que ya comenzaron una etapa de pruebas antes de entrar oficialmente en operación.

La llegada de estas máquinas busca avanzar en la modernización del servicio ferroviario y mejorar la experiencia de los pasajeros que utilizan diariamente esta importante conexión de la región.

Durante una jornada de inspección, autoridades y equipos de EFE Valparaíso pudieron conocer de cerca las características de los nuevos trenes y revisar su funcionamiento antes de su futura incorporación a la red.

Nuevos trenes ya se preparan para entrar en operación

Los dos trenes SFE-400 se encuentran actualmente en una etapa de pruebas, proceso necesario para verificar su funcionamiento y preparar su incorporación al servicio de pasajeros.

Desde EFE Valparaíso destacaron que esta fase permitirá acompañar el proceso previo a que las nuevas máquinas comiencen a recorrer oficialmente la red Limache–Puerto.

La visita permitió además revisar en terreno las características de los trenes y conocer los avances de cara a su futura puesta en servicio.

Desde Efe Valparaíso compartieron en el pasado que los trenes cuentan con 3 coches, de 77 metros de largo, con una capacidad estimada de 660 pasajeros. Además, tienen dos puertas por lado, pisaderas retráctiles, aire acondicionado y ventanas de termopanel que mejoran la eficiencia térmica, junto con pantallas de información a pasajeros y cámaras.

¿Cuándo comenzarán a operar?

Por ahora, los nuevos SFE-400 todavía no se encuentran realizando servicio comercial, ya que deben completar previamente las pruebas correspondientes.

Una vez finalizado este proceso y cumplidas las condiciones necesarias para su incorporación, los nuevos trenes podrán sumarse a la operación de la red Limache–Puerto, reforzando así el sistema ferroviario de la Región de Valparaíso.