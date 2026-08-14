Gianella Marengo alza la voz por comentarios que recibió durante su embarazo a los 39 años

14 ag. 2026 - 09:12 hrs.

Gianella Marengo decidió compartir una reflexión sobre las situaciones que ha enfrentado durante su embarazo a los 39 años, luego de recibir una serie de comentarios que, según confesó, la hicieron sentirse mal.

La comunicadora publicó el mensaje en sus historias de Instagram, donde relató que algunos de estos cuestionamientos incluso provinieron de profesionales del área de la salud. “A mis 39 años, algunos comentarios de profesionales del área de la salud me han hecho sentir muy mal”, comenzó señalando.

Marengo, quien anunció a fines de julio que espera a su primer hijo, explicó que su embarazo requiere especial seguimiento debido a su edad y a la presencia de miomas. En aquella oportunidad, había revelado que se trata de un embarazo de alto riesgo.

“¿No te hiciste el test genético? Lo digo por tu edad”

En su publicación, la exchica reality detalló una de las situaciones que más le llamó la atención: Según relató, durante su embarazo recibió la pregunta: “¿No te hiciste el test genético? Lo digo por tu edad”.

Marengo explicó que respondió que en la ecografía Doppler de las 12 semanas le habían informado que todo estaba bien. Sin embargo, aseguró que, pese a ello, recibió una nueva recomendación: “Si fuera tú, me lo haría”.

La comunicadora también recordó otro episodio ocurrido durante una ecografía, relacionado con los miomas que tiene.

“¡Ay, detesto estos miomas!”, habría escuchado durante el examen, comentario que cuestionó debido a que, según explicó, la persona que lo realizó sabía que ella tenía varios miomas.

Su llamado a tener más empatía

A partir de estas experiencias, Gianella Marengo hizo una reflexión sobre la manera en que se abordan actualmente los embarazos a edades más avanzadas: “Quizás hace 10 o 20 años estas expresiones se consideraban normales, pero el mundo y la medicina han evolucionado”, sostuvo.

En esa línea, hizo un llamado a que también cambie la manera en que se comunica este tipo de información, especialmente considerando la sensibilidad que puede existir durante el embarazo.

“Ojalá el pensamiento y la forma de comunicarse evolucionen junto con ellos. Sobre todo en el momento que estamos, mucho más vulnerables y sensibles”, expresó.

El mensaje que entregó a otras mujeres

Finalmente, Marengo quiso aprovechar su experiencia para entregar un mensaje a otras mujeres que puedan estar pensando en ser madres más adelante.

“Lo que les quiero decir es que tienen tiempo, pueden tomar medidas previas, congelar óvulos si es que tienen la posibilidad, operarse antes como lo tendría que haber hecho yo”, escribió.

Y cerró su reflexión con una frase destinada a transmitir tranquilidad frente a la maternidad a los 39 años: “Pero para ser mamá a esta edad, también hay tiempo”.

La publicación se suma a las reflexiones que la comunicadora ha realizado desde que confirmó su embarazo, proceso que ha descrito como inesperado, pero que actualmente vive con “inmensa felicidad” y gratitud.