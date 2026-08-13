Cristián Castro terminó la enseñanza media a los 51 años: El estado de salud de su madre sorprendió a sus fanáticos

13 ag. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

A sus 51 años, el cantante mexicano Cristian Castro terminó la enseñanza media, conocida como preparatoria en el país azteca. Tras dos años y medio de trabajo en modalidad a distancia, el intérprete de "Lloviendo Estrellas" culminó esta etapa que él mismo calificó como "un sueño pendiente", en una emotiva ceremonia académica en el Teatro Royal Pedregal de Ciudad de México.

El logro del artista fue celebrado en compañía de más de 500 asistentes, entre los que destacó su madre, la actriz Verónica Castro, de 73 años, quien acudió como madrina de la generación para apoyarlo en esta meta personal.

Un sueño cumplido y los planes de llegar a la universidad

Durante la graduación, donde lució toga y birrete y recibió la Medalla al Mérito como estudiante destacado, el músico reconoció la satisfacción de haber saldado esta deuda consigo mismo tras décadas de dedicar todos sus esfuerzos a la industria musical.

"Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más", expresó el cantante tras recibir su diploma.

Lejos de detenerse aquí, el artista confirmó que este es solo el primer paso para continuar sus estudios superiores: "Esto no termina aquí, todavía quiero más... Me gusta la filosofía, la psicología y la historia del arte", adelantó sobre sus intenciones de ingresar a la universidad.

La reaparición de su madre, Verónica Castro

La jornada también estuvo marcada por la reaparición pública de Verónica Castro, quien asistió al recinto con apoyo de oxígeno y ciertas dificultades para desplazarse, imagen que generó inmediata preocupación y comentarios entre los asistentes y en redes sociales.

La preocupación responde a los problemas de salud que la comunicadora enfrentó a comienzos de año a raíz de las secuelas del grave accidente que sufrió en 2004 al caer de un elefante. Pese a los rumores, desde el entorno cercano de la actriz aclararon que el uso de oxígeno es una indicación médica de rutina y que está estable.

Tras los discursos de rigor y la entrega de premios, la celebración cerró de forma festiva cuando Cristian Castro subió al escenario para interpretar tres canciones dedicadas a su madre y a sus compañeros de graduación.