Asteroide Apophis se acercará a la Tierra: Cuándo ocurrirá el fenómeno y por qué lo llaman el "Dios del Caos"

13 ag. 2026 - 14:58 hrs.

El asteroide 99942 Apophis volverá a captar la atención de científicos y aficionados a la astronomía debido al particular acercamiento que tendrá con la Tierra en los próximos años.

La roca espacial pasará a aproximadamente 31.600 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia inferior a la que separa a nuestro planeta de la Luna e incluso dentro de la zona donde orbitan algunos satélites geoestacionarios. El acercamiento está previsto para el 13 de abril de 2029.

Pese a lo cercano del encuentro, las observaciones más recientes descartan que Apophis pueda impactar contra la Tierra. Según los cálculos mencionados por Excélsior, la NASA descartó un riesgo de colisión durante, al menos, los próximos 100 años.

¿Por qué lo llaman el “Dios del Caos”?

El particular apodo de Apophis tiene su origen en la mitología egipcia. Su nombre está inspirado en Apep, una figura asociada con la oscuridad, la destrucción y el caos.

Según la tradición, esta deidad era representada como una enorme serpiente que intentaba devorar al Sol durante la noche. Sin embargo, era derrotada cada mañana, permitiendo que el astro volviera a aparecer con el amanecer.

De ahí surge la denominación de “Dios del Caos”, aunque el nombre no significa que el asteroide represente actualmente una amenaza para nuestro planeta.

Un asteroide de grandes dimensiones

Apophis tiene un diámetro estimado de entre 340 y 370 metros, mientras que su eje más largo podría alcanzar unos 450 metros. Por sus dimensiones, suele ser comparado con la altura de la Torre Eiffel.

El asteroide pertenece al grupo de los objetos tipo S y está compuesto principalmente por silicatos y metales como hierro y níquel.

Su acercamiento de 2029 será, principalmente, una oportunidad para estudiar con mayor detalle este tipo de objetos y mejorar el conocimiento sobre los asteroides cercanos a la Tierra.

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