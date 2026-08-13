Allanamientos en nueve regiones por tráfico de drogas: Fiscalía emite 38 órdenes de detención, entre ellas contra Camilo Huerta

13 ag. 2026 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo antidrogas se desarrolla este jueves en distintas regiones del país, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros, que busca desarticular una organización dedicada al tráfico de cannabis y sus derivados.

En total, se ejecutaron 42 órdenes judiciales de entrada y registro en nueve regiones, desde Antofagasta hasta Aysén, además de órdenes de detención contra 38 personas. En el procedimiento participan más de 500 funcionarios de Carabineros y cerca de 20 fiscales adjuntos.

La investigación contempla los delitos de tráfico ilícito de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.

De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, los detenidos formarían parte de una organización criminal que utilizaría una fachada jurídica y una apariencia terapéutica para comercializar cannabis y sus derivados, obteniendo millonarias ganancias.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en distintos puntos del país, incluyendo locales vinculados a la venta de cannabis medicinal. Según la investigación, estos establecimientos estarían comercializando drogas fuera de los porcentajes permitidos por la normativa para este tipo de actividad.

Entre las personas vinculadas a la investigación se encuentra el modelo y exchico reality Camilo Huerta, quien, según lo informado durante la cobertura del operativo, tendría una orden de detención en su contra. Huerta actualmente se encontraría en Miami, Estados Unidos, por lo que la orden no habría podido concretarse durante este procedimiento.

Los detenidos serán puestos a disposición del 4.° Juzgado de Garantía de Santiago para la respectiva audiencia de control de detención. La investigación continúa en desarrollo y durante la jornada se espera que se conozcan mayores antecedentes sobre los resultados de los allanamientos y las especies incautadas.