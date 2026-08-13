Médico, cantante y declarado "fan" de su abuelo: Quién es el nieto de Valentín Trujillo

13 ag. 2026 - 13:25 hrs.

Pedro Matamala tiene 33 años y comparte dos mundos que, a primera vista, parecen muy distintos: la música y la medicina. El joven es nieto del reconocido pianista nacional Valentín Trujillo y, además de acompañarlo en distintas instancias, ha construido su propio camino profesional como médico y creador de contenido.

El vínculo entre ambos también está marcado por la música. De hecho, Pedro ha compartido escenario con su abuelo, una experiencia que recuerda con especial cariño y que refleja la cercana relación que mantienen.

Actualmente, Matamala utiliza sus redes sociales para acercar la medicina a sus seguidores, combinando su experiencia profesional con un estilo cercano y cotidiano. Una faceta que le ha permitido convertirse en influencer dentro del área de la salud.

Una relación marcada por la música

Según consigna el medio Las Últimas Noticias (LUN), Pedro Matamala ha contado que desde pequeño estuvo muy ligado a su abuelo. En su familia, la música siempre tuvo un lugar importante y, según relató, las reuniones familiares estaban frecuentemente acompañadas de canciones y presentaciones.

Pese a que decidió seguir el camino de la medicina, la música continúa siendo parte de su vida. Incluso, en marzo terminó una de sus etapas de especialización y aprovechó distintos momentos junto a su abuelo para continuar cultivando esa faceta artística.

"Yo canto con mi abuelo desde que tengo uso de razón, sin exagerar", contó Pedro al referirse al vínculo musical que mantiene con Valentín Trujillo.

"Lo admiro y lo respeto"

El nieto del Premio Nacional de Música también ha destacado la influencia que su abuelo ha tenido en su vida, no solo desde el punto de vista artístico, sino también personal.

"Son muchas cosas y me emociona. Soy el fan número 1 de mi abuelo", aseguró Pedro, quien además valoró las enseñanzas que ha recibido durante los años.

El médico también ha señalado que ambos mantienen una relación cercana y que, pese a sus respectivas actividades, buscan compartir cuando tienen la oportunidad.

De la medicina a las redes sociales

Además de su carrera profesional, Pedro Matamala encontró en las redes sociales una plataforma para hablar sobre medicina y salud de una manera más cercana.

A través de su cuenta de Instagram, comparte contenidos relacionados con su trabajo, experiencias personales y aspectos de la vida cotidiana de un profesional de la salud.

El propio Pedro ha explicado que uno de sus objetivos es entregar información de manera sencilla y generar conciencia entre quienes lo siguen, especialmente entre los más jóvenes: "Me gusta acercar la medicina a las personas y de manera gratuita", explicó sobre el contenido que publica en redes sociales.

También lleva la música en la sangre

Aunque la medicina ocupa buena parte de su vida, Pedro no ha dejado de lado su faceta artística. El joven ha reconocido que disfruta especialmente cantar y compartir momentos musicales junto a su abuelo.

De esta manera, el nieto de Valentín Trujillo ha construido una identidad propia en la que conviven dos de sus grandes intereses: la medicina y la música.

Y mientras continúa desarrollándose profesionalmente en el área de la salud, también mantiene vivo uno de los vínculos más especiales de su vida: el que tiene con su abuelo, uno de los grandes referentes de la música popular chilena.