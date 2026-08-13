Ligado al rubro inmobiliario y cercano con el fútbol chileno: Conoce a Jorge Yunge, el prometido de Camila Andrade

13 ag. 2026 - 10:48 hrs.

Camila Andrade confirmó esta semana que contraerá matrimonio con Jorge Yunge, luego de compartir en redes sociales registros del momento en que el empresario le pidió matrimonio. La comunicadora publicó fotografías de la romántica propuesta y mostró el anillo de compromiso que recibió.

La pareja había hecho pública su relación durante los últimos meses y, antes de anunciar su compromiso, ya había compartido distintos momentos juntos, entre ellos viajes fuera de Chile. Ahora, el vínculo dará un nuevo paso con su llegada al altar.

¿Quién es Jorge Yunge?

Jorge Yunge tiene 34 años, es oriundo de Talca y está ligado al rubro inmobiliario. Se trata de un empresario que ha mantenido un perfil más bien reservado y que comenzó a adquirir mayor notoriedad pública a raíz de su relación con Camila Andrade.

De acuerdo con antecedentes expuestos en el programa Zona de Estrellas y recogidos posteriormente sobre la relación, Yunge pertenece a una familia de empresarios vinculada al rubro inmobiliario en la región del Maule. Estos antecedentes fueron comentados en enero pasado por Adriana Barrientos, quien también aseguró que el vínculo entre ambos no sería completamente nuevo, según consignó Página 7.

Según lo señalado en aquella oportunidad por Barrientos, el empresario tendría además vínculos familiares relacionados con el fútbol chileno. La panelista sostuvo que su padre tendría cercanía con Pablo Milad y que se habría desempeñado como secretario general de la ANFP.

Una relación que también ha tenido viajes

Antes de confirmar su compromiso, Camila Andrade y Jorge Yunge habían mostrado parte de su relación a través de redes sociales.

Uno de los viajes que realizaron juntos ocurrió en diciembre pasado, cuando se trasladaron hasta Brasil y recibieron el Año Nuevo en Copacabana. Posteriormente, Andrade también compartió registros de un viaje por Europa junto a su pareja, con fotografías en destinos como Venecia, Roma y París.

La relación llegó ahora a una nueva etapa. Andrade compartió las imágenes de la propuesta y acompañó la publicación con el mensaje: “Siii para siempre, mi amor”, confirmando así que aceptó casarse con Yunge.

Por el momento, la pareja no ha entregado públicamente mayores detalles sobre la fecha en que se realizará la ceremonia.

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