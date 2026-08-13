Tohá por reubicación de reos: "Es espectáculo... mostrar acciones de seguridad tiene una lógica desde el punto de vista del temor"

13 ag. 2026 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó la campaña comunicacional del Gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad y calificó la “Operación Cancerbero” como un “espectáculo”.

En conversación con el programa “Ahora es Cuando” de Radio Infinita, Tohá abordó el rol del Ejecutivo en materia de seguridad y cuestionó la actitud del Partido Republicano por, a su juicio, continuar “polarizando con la seguridad”.

Al ser consultada por la “Operación Cancerbero”, la exministra sostuvo: “Por cierto, que es espectáculo, pero en general mostrar las acciones de seguridad tiene una lógica desde el punto de vista del temor”.

El rol del Estado

“En cambio, polarizar no la tiene. (...) Cuando el ministro, por ejemplo, participa en operativos, eso está bien. Cuando se muestra que el Estado es capaz de trasladar presos. Entonces, mostrarlos y decir: 'Chile está preparado, puede trasladar presos de alta seguridad'. Somos capaces, a pesar de que el Tren de Aragua es este monstruo espantoso; cuando el Estado se mete, se la puede”, afirmó.

Tohá aseguró que existen iniciativas en materia de seguridad que cuentan con un amplio respaldo político y mencionó medidas relacionadas con la destrucción de drogas, el reforzamiento policial en la frontera y la creación de una agencia para administrar bienes decomisados al crimen organizado.

“Hay muchos pasos de colaboración, no es que sea verdad esto de que se dice a todo que no, pero hay cosas que están en esa agenda que están puestas para generar polémica”, señaló.

"A veces pasan años en que se destruya la droga"

La exministra también planteó la necesidad de acelerar los procesos de destrucción de drogas incautadas. “A veces pasan años en que se destruya la droga y, entre medio, imagínate el peligro de tener una droga moviéndose para allá, para acá, en manos de agentes del Estado”, sostuvo.

Finalmente, Tohá llamó a avanzar hacia una mayor colaboración en materia de seguridad: “Entonces, creo que lo que necesitamos en Chile es profundizar en un esfuerzo de colaboraciones de políticas de Estado en seguridad”.