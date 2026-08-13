Mafia china, Tren de Aragua y Los Pulpos: ¿Quiénes son los peligrosos 9 líderes criminales en la Operación Cancerbero?

13 ag. 2026 - 11:38 hrs.

Un intenso despliegue se realizó esta mañana para la Operación Cancerbero, como se bautizó el traslado de reos de alta peligrosidad desde penales de Santiago hacia la cárcel La Laguna en Talca.

En el operativo, coordinado por Gendarmería con apoyo de Carabineros y la PDI, se trasladó a nueve personas identificadas como líderes de bandas de crimen organizado, en una diligencia que fue transmitida en vivo por Presidencia de la República.

¿Quiénes son?

Mega Investiga tuvo acceso a la identidad de los líderes que fueron reubicados en la nueva cárcel de Talca. Se trata de sujetos vinculados a organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua, Los Pulpos, Los Espartanos y las mafias internacionales como la china y la albanesa.

El listado —revisado por Mega Investiga — lo encabeza William Gianmarco Rosado Tomás, líder de la banda peruana Los Pulpos, reconocida por realizar extorsiones a pequeños comerciantes peruanos, a quienes obligaban a pegar cuotas mensuales a cambio de “protección”.

A Rosado, cuyo alías es “Wara”, se le imputan los delitos de homicidio, porte ilegal de arma de fuego y tenencia. Cayó detenido el 16 de junio de 2023 por el asesinato de un hombre de 26 años de su misma nacionalidad, ocurrido el 23 de febrero de ese año en Colina.

Las facciones del Tren de Aragua

En los buses también se trasladó a varios miembros del Tren de Aragua, de sus distintas facciones.

Uno de ellos es Jesús Rojas Morales, miembro de la facción Loyalty de la megabanda venezolana que operaba en Temuco. La organización cayó en la “Operación Metástasis”, que logró desbaratar una red de tráfico de drogas en Temuco.

Rojas Morales estaba en Santiago 1 investigado por tráfico de estupefacientes, asociación ilícita y extorsión. Junto a él, se detuvo a otras 27 personas de nacionalidad venezolana por sus nexos y la cobertura que prestaban al Tren de Aragua.

Otra de las facciones del TDA que tiene representación en el operativo es la banda de los Hermanos Cartier, organización que asoló el sur de Chile. Uno de sus líderes, Carlos Efrén Carrillo Armada, alias Carlitos Cartier, fue reubicado en la cárcel de Talca.

Se le imputa homicidio calificado, porte de arma prohibida y pertenencia a facción del Tren de Aragua Los Cartier. Es acusado de participar en el secuestro y homicidio con arma de fuego de un adolescente venezolano de 17 años, hecho ocurrido en septiembre de 2024 en Batuco, Lampa. La investigación estableció que la víctima fue secuestrada, golpeada y posteriormente trasladada a un camino aislado, donde fue ejecutada.

Otro de los “representantes” de los Cartier es Jean Carlos García, a quien se le imputa homicidio y delitos de extorsión, trata de personas, tráfico de armas y homicidios.

El narco de los Balcanes

Otro de los reos trasladados es Viktor Gjini, de nacionalidad albanesa, y de 58 años. Está condenado a una pena de 10 años de cárcel por el delito de tráfico ilícito de drogas, y que hasta ahora permanecía recluido en el CDP Santiago Sur.

El 2023 lideró una organización criminal de ruta de envío de droga con destino a Países Bajos desde el puerto de Valparaíso, asociado con ciudadanos asiáticos. Según los antecedentes en su contra, le propusieron a un agente encubierto pagarle la suma de 20 mil dólares a cambio de que éste ocultara cerca de 100 kilos de clorhidrato de cocaína en un contenedor. El resto de la operación de inteligencia, selló su caída y la de otros involucrados.

La mafia china

En el grupo de trasladados también figuran miembros de la mafia China Bang de Fujian, cuyas operaciones en territorio nacional se empezaron a detectar en 2020, principalmente en barrios céntricos de la capital.

En el grupo de reubicados se cuenta a Yuping Zheng, Xianan He, Xiaohui Shi, Xiaotong Wu y Weimin Xiao.

Este último arriesga una condena por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes La Fiscalía logró situar a Xiao como responsable de una estructura que operaba en distintos inmuebles. El 31 de enero de 2025, la policía incautó drogas en un departamento de Estación Central que era utilizado por una de sus colaboradoras, incluyendo cocaína, marihuana y sustancias mezcladas con ketamina, cafeína y tramadol.

Ese mismo día, en un casino clandestino de San Vicente de Tagua Tagua atribuido a Xiao, se encontraron cocaína y ketamina, mientras que en otro domicilio vinculado al imputado se hallaron más de 46 gramos de pasta base de ketamina.