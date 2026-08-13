Sistema de Admisión Escolar: Este es el último plazo para postular

13 ag. 2026 - 12:00 hrs.

Ya comenzó el Periodo Principal de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2027, proceso destinado a las familias que buscan un nuevo establecimiento educacional para sus hijos o pupilos durante el próximo año escolar.

Las postulaciones comenzaron el 4 de agosto a las 09:00 horas y desde el SAE recalcan que el proceso no funciona por orden de llegada, por lo que postular antes no entrega una ventaja en la asignación.

Por ello, las familias pueden tomarse el tiempo necesario para revisar las alternativas disponibles, conocer los proyectos educativos y definir con calma el orden de preferencias antes de enviar la solicitud.

¿Hasta cuándo se puede postular?

El último plazo para participar del Periodo Principal de Admisión Escolar 2027 es el miércoles 27 de agosto hasta las 14:00 horas.

Una vez enviada la postulación, se recomienda descargar y guardar el comprobante. Además, no existe un número máximo de establecimientos a los que se puede postular, por lo que las familias pueden agregar todos los colegios que consideren necesarios.

Desde la plataforma recomiendan evitar realizar la postulación durante el primer y último día del proceso, debido a que existe un periodo amplio para revisar las opciones y completar la solicitud.

Revisa los colegios antes de postular

Antes de enviar la postulación, las familias pueden conocer diferentes características de los establecimientos a través de la vitrina de Admisión Escolar.

En esta plataforma es posible revisar información relacionada con el proyecto educativo, modalidad de enseñanza, jornada escolar, actividades y otros aspectos que pueden ser relevantes al momento de elegir un colegio. También es importante verificar que el curso seleccionado corresponda al nivel que el estudiante necesita para el año escolar 2027.

¿Cómo ordenar las preferencias?

Una vez seleccionados los establecimientos, es fundamental ordenarlos según la preferencia de la familia.

El colegio que más interesa debe quedar en el primer lugar de la lista, seguido por las demás alternativas en orden de preferencia. El sistema intentará asignar al estudiante a la opción más alta de su listado en la que exista una vacante disponible y se cumplan las reglas de asignación.

Por este motivo, agregar una mayor cantidad de establecimientos puede aumentar las posibilidades de obtener un cupo en un nuevo colegio.

Desde el Sistema de Admisión Escolar también entregan una importante advertencia para las familias que actualmente tienen a sus hijos matriculados en un establecimiento: Si el estudiante es asignado a un nuevo colegio a través de la plataforma, perderá el cupo que tenía en su establecimiento actual. Esto ocurrirá incluso si posteriormente la familia decide rechazar la asignación.

En caso de rechazar el resultado, el estudiante quedará sin establecimiento asignado y la familia deberá volver a participar en el Periodo Complementario de postulación. Por eso, antes de enviar la solicitud, se recomienda revisar cuidadosamente las alternativas y el orden de preferencias.

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