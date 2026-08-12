Caso Sartor: El testimonio de las víctimas del escándalo financiero
12 ag. 2026 - 21:38 hrs.
Detrás del caso Sartor hay chilenos que viven una pesadilla, luego de confiar en una empresa que hoy está siendo investigada por la justicia. El testimonio de las víctimas en el reportaje de Mega Investiga.
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