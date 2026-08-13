Tendrá supermercado y oferta gastronómica: El nuevo mall que prepara Cencosud para Santiago

13 ag. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

El grupo empresarial Cencosud alista un nuevo centro comercial en la Región Metropolitana. La compañía ligada a la familia Paulmann proyecta la construcción de un nuevo mall en la comuna de Puente Alto, el cual contempla una inversión estimada de 30 millones de dólares para abastecer a una zona de alto crecimiento habitacional.

La iniciativa se levantará específicamente en los terrenos de la Hacienda El Peñón, sector colindante a la Avenida Camino a San José de Maipo, posicionándose a un costado del complejo comercial Arauco Express de la competencia.

¿Qué instalaciones tendrá el nuevo mall?

El desarrollo se emplazará en un terreno de casi 60 mil metros cuadrados, de los cuales cerca de 20 mil estarán destinados a la superficie construida del complejo. El recinto fue pensado para integrar diversos servicios y tiendas en un mismo espacio.

Entre las principales características y recintos proyectados para el centro comercial destacan:

Supermercado : Tienda clave para el abastecimiento diario del sector.

: Tienda clave para el abastecimiento diario del sector. Zona de construcción : Espacio destinado a la venta de materiales y artículos para el hogar.

: Espacio destinado a la venta de materiales y artículos para el hogar. Oferta comercial y gastronómica : Capacidad para 18 locales comerciales, un gimnasio y un restaurante.

: Capacidad para 18 locales comerciales, un gimnasio y un restaurante. Acceso y conectividad: Contará con tres accesos para vehículos, dos por avenida La Hacienda y uno por Camino a San José de Maipo, además de una entrada peatonal principal.

Fechas y plazos de construcción

La edificación del nuevo mall acompañará la expansión inmobiliaria residencial que ha registrado el sector precordillerano de Puente Alto durante los últimos años.

La buena noticia para los vecinos es que los plazos que se trazó la compañía son acotados. Según publicó Diario Financiero, se espera que las obras de construcción comiencen en junio de 2027 y que el proyecto esté totalmente operativo y abierto al público en octubre de 2028.

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