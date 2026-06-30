Hasta 80% de descuento: Reconocida tienda liquida ropa femenina y prendas de invierno con precios desde $4.990

30 jun. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

Quienes buscan renovar su clóset podrán acceder a importantes descuentos en una nueva liquidación de la tienda ItalStore, que ofrece rebajas de hasta un 80% en ropa femenina de temporadas anteriores y precios especiales en la colección de invierno 2026.

Esta venta especial se está realizando en Santiago y Concepción, y cuenta con ofertas en marcas como iO, Ash y MaGriffe.

La liquidación reúne tanto prendas actuales como artículos de colecciones anteriores, con prendas con detalles desde los $4.990.

¿Qué descuentos hay y dónde se realiza la liquidación?

La Venta de Bodega y Segunda Selección de ItalStore está disponible en el Easton Outlet Mall en Santiago, y en Arauco Premium Outlet San Pedro, en Concepción.

En ambos locales se pueden encontrar prendas de las marcas iO, Ash y MaGriffe con descuentos de hasta un 80% en ropa de temporadas pasadas. Además, toda la colección actual de invierno 2026 cuenta con un 40% de descuento.

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Entre las ofertas disponibles destacan jeans que bajaron de $39.990 a $15.990, abrigos largos que originalmente costaban $79.990 a $23.990, blazers rebajados de $79.990 a $14.990 y vestidos de fiesta desde $13.990.

La venta de bodega está disponible desde el 22 de junio hasta el 05 de julio.

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