Popular cadena de moda reabre una de sus sucursales más importantes en Santiago: ¿Cuál es y dónde está ubicada?

23 jun. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

Una reconocida cadena internacional de moda anunció la reapertura de una de sus principales sucursales en la Región Metropolitana, lo que marca el regreso de uno de sus locales más visitados por los clientes de la capital.

Se trata de H&M, firma de origen sueco que confirmó la reapertura de una de sus tiendas más emblemáticas en Santiago, la cual ya volvió a recibir público tras permanecer cerrada.

Cabe aclarar que H&M no cerró de forma definitiva en Alto Las Condes; la tienda reabrió sus puertas tras un importante proceso de remodelación y ampliación. El cierre temporal se debió a trabajos para incorporar una sección de H&M Home y nuevas cajas de autopago.

La tienda ya volvió a funcionar

La reapertura fue informada a través de las redes sociales de la compañía, donde se destacaron las novedades que encontrarán los clientes en el renovado espacio comercial.

"H&M ya reabrió en Cenco Alto Las Condes, con muchas tendencias, prendas icónicas y un renovado espacio para descubrir tus próximos favoritos. ¡Te esperamos!", informó la marca.

La noticia también fue difundida por Cenco Malls mediante un video publicado en Instagram, donde se invita a los visitantes a conocer nuevamente el local.

"H&M está de vuelta en Cenco Alto Las Condes, con prendas icónicas. Te esperamos en el nivel 1", señalaron desde el centro comercial.

Con esta reapertura, la compañía refuerza su presencia en Chile y recupera uno de sus puntos de venta más representativos en la Región Metropolitana.