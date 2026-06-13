Importante tienda de ropa con descuentos estadounidense podría llegar al país: ¿Cuál es el retail que inscribió su marca en Chile?

13 jun. 2026 - 21:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante retail de Estados Unidos está haciendo noticia ante un posible arribo al país, luego de que sus representantes legales inscribieran su marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

Se trata de una tienda departamental con más de 1.300 locales en el país norteamericano, que se caracteriza además por sus atractivos descuentos, especialmente en el área del vestuario.

¿Cuál es el retail que inscribió su marca en Chile?

En concreto, la empresa en cuestión que podría arribar a Chile es TJ Maxx, quienes inscribieron su marca en la Inapi por medio del estudio de abogados Albagli Zaliasnik (AZ).

Pese a que no existe un anuncio oficial de su llegada a Chile, los expertos indican que la inscripción de marcas siempre es vista como una señal positiva, ya que las grandes empresas suelen realizar esta acción cuando se encuentran explorando la posibilidad de nuevos mercados.

"En varios casos es la primera señal que las grandes compañías dan para un eventual proceso de expansión, sobre todo aquellas que no operan bajo licencias, sino que lo hacen de forma directa o mediante la adquisición de un operador local como plataforma", explicó Rodrigo Albagli, socio y managing partner de AZ, a El Mercurio.

Si bien su firma fue la que gestionó la inscripción de marca de TJ Maxx, el abogado aseguró en la misma entrevista que no tienen más detalles de las intenciones del comercio minorista estadounidense.

"Como son compañías que planifican a largo plazo, se preocupan de proteger su propiedad industrial con anticipación, para que cuando decidan invertir, si es que lo hacen, no tengan el problema o riesgo de que la marca esté registrada por un tercero y tengan que negociar por su activo, perdiendo tiempo y/o pagando a veces altos montos para recuperarla", añadió.

TJ Maxx es propiedad de The TJX Companies, también matriz de Marshalls y HomeGoods. La compañía opera en 10 países a través de más de 5.200 locales y seis plataformas de comercio electrónico que le reportaron ventas netas por US$14.300 millones al cierre del primer semestre del año fiscal 2027 de Estados Unidos.

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