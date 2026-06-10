Falabella llegará por primera vez a tienda del sur de Chile: Ocupará lugar que dejó otra multitienda

10 jun. 2026 - 10:59 hrs.

¿Qué pasó?

La llegada de Falabella a Linares ya tiene fecha estimada. Según información confirmada por la gerencia de Tiendas Falabella y la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), la reconocida cadena de tiendas por departamento abrirá oficialmente su primer local en la ciudad durante el próximo mes de julio.

El nuevo establecimiento estará emplazado en calle Independencia esquina Lautaro, en pleno centro de Linares, ocupando el inmueble donde anteriormente funcionó la tienda Corona.

Actualmente, el recinto se encuentra en proceso de habilitación y acondicionamiento para cumplir con los plazos definidos por la empresa.

Trabajos avanzan en pleno centro de la ciudad

Durante las últimas semanas se han intensificado las labores al interior del inmueble que albergará la nueva tienda. Los trabajos buscan adaptar el espacio a los estándares operativos y comerciales de Falabella, con el objetivo de concretar la inauguración durante julio.

La ubicación estratégica del local, en una de las principales arterias comerciales de Linares, refuerza la apuesta de la compañía por expandir su presencia en ciudades con alto potencial de desarrollo económico y comercial.

Apertura permitirá generar nuevos puestos de trabajo

Parte importante del proceso de instalación consideró la contratación de personal a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de Linares, instancia que facilitó el reclutamiento de trabajadores para las distintas áreas de funcionamiento de la tienda.

Esta iniciativa permitió abrir nuevas oportunidades de empleo para vecinos de la comuna y de la provincia, contribuyendo al fortalecimiento del mercado laboral local.

Impulso para la economía de Linares

La llegada de Falabella es vista como una señal positiva para la actividad económica de la ciudad, ya que ampliará la oferta comercial disponible para los consumidores y atraerá un mayor flujo de clientes al centro urbano.

Con esta incorporación, Linares continúa consolidándose como uno de los principales polos comerciales del Maule Sur, sumando ahora la presencia de una de las marcas más importantes del retail nacional.

La apertura de esta nueva sucursal representa un importante hito para el comercio local, considerando que se trata de una de las cadenas de retail más relevantes del país y que su instalación traerá consigo nuevas oportunidades laborales para la comuna y la provincia.

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