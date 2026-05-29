La medida que avanzó en el Congreso y que podría cambiar cómo se cobran las deudas: Cámara aprobó prohibir interés sobre interés

29 may. 2026 - 16:21 hrs.

Con poca atención, la Cámara de Diputados aprobó el 20 de mayo una medida que podría cambiar radicalmente la forma en que los bancos y el retail financiero cobran las deudas en Chile.

Se trata de una indicación impulsada por el diputado del PPD Héctor Ulloa, incorporada al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional del Gobierno, que busca prohibir el cobro de interés sobre interés, práctica conocida técnicamente como anatocismo. La propuesta fue respaldada con 79 votos a favor, 57 en contra y 17 abstenciones.

¿Qué significa esto en la práctica? Un ejemplo simple

Imagina que tienes un crédito de consumo y, por algún imprevisto, no alcanzas a pagar la cuota de este mes. El banco te cobra un interés sobre lo que debes.

Al mes siguiente, si tampoco pagas, ese interés se suma al capital y el banco vuelve a cobrar interés sobre esa nueva cifra mayor, es decir, interés sobre interés. Con la iniciativa aprobada, eso ya no podría ocurrir: no se podrá estipular, en ningún caso, el pago de intereses sobre intereses, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación.

El diputado Ulloa defiende la medida señalando que "la restricción del anatocismo existe hace siglos —ya el derecho romano la limitaba para proteger al deudor— y hoy está en los principales ordenamientos del mundo", y acusa que lo realmente excepcional es la permisividad chilena, donde actualmente se capitaliza cada 30 días, según constató Pulso.

La industria financiera prende las alarmas

Sin embargo, bancos y retail financiero advierten que la medida podría tener efectos contrarios a los buscados.

El gerente general de la Asociación de Bancos, Luis Opazo, sostuvo al medio citado que "la prohibición total y absoluta que plantea el artículo aprobado en la Cámara de Diputados es inédita, no es la práctica internacional" y podría afectar la oferta de tarjetas y líneas de crédito, los períodos de gracia al contratar préstamos, e incluso el rendimiento de las cuentas de ahorro y depósitos a plazo.

Por su parte, expertos como el profesor Mauricio Larraín advierten que el costo del crédito no bajaría, sino que cambiaría de forma, derivando en "tasas más altas, mayores garantías y racionamiento, perjudicando a pymes y al consumo de menor ingreso".

La pelota ahora está en el Senado, donde se espera un debate más profundo antes de que la norma avance.

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