"Me robaron mi quimioterapia": Mujer denuncia robo de medicamentos para su tratamiento contra el cáncer de mama

29 may. 2026 - 17:38 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer denunció el robo de medicamentos fundamentales para continuar su tratamiento contra el cáncer de mama.

El caso fue dado a conocer por la propia afectada a través de redes sociales, donde pidió ayuda para recuperar los fármacos.

Según relató Rocío Donoso, el hecho ocurrió el pasado 26 de mayo mientras su vehículo permanecía estacionado en el nivel -3 de un recinto ubicado en el sector del Parque Araucano en la comuna de Las Condes.

Desconocidos habrían abierto el automóvil y sustraído los medicamentos que utilizaba para su tratamiento contra el cáncer de mama: "Me robaron mi quimioterapia (...) lo necesito para poder seguir viva", expresó.

Los medicamentos estaban avaluados en casi $8 millones

Entre los productos sustraídos había cuatro cajas de Abemaciclib, utilizado como quimioterapia oral, y una caja de Letrozol, correspondiente a hormonoterapia.

De acuerdo con la afectada, el valor total de los medicamentos bordea los $8 millones.

“Estos remedios no le sirven a nadie y realmente no los puedo comprar porque cuestan casi $8 millones”, señaló.

En el registro difundido en redes sociales, Rocío pidió a las responsables devolver los medicamentos y planteó la posibilidad de que los dejaran en un lugar público para recuperarlos.

“Les pido, por favor, de corazón, que los devuelvan. Yo sé que ustedes son mujeres, nadie está libre de que esto le pase a alguien, y para mí significaba todo”, sostuvo.

Robo podría frustar planes de competir por Chile en Francia

Donoso reveló que este año fue seleccionada para representar a Chile en un campeonato mundial de canotaje para mujeres con cáncer de mama que se realizará en Francia.

"Quiero ir a competir y representar a Chile, y sin medicamentos no lo voy a poder hacer", afirmó la afectada.

Tras conocerse la situación, Clínica Alemana informó que realizó gestiones para evitar una interrupción en el tratamiento.

"Ante el lamentable robo que sufrió Rocío Donoso y la importancia de que su quimioterapia no sufra interrupciones, el equipo de Clínica Alemana hizo las gestiones necesarias para asegurar la continuidad de su tratamiento", indicaron desde la institución.