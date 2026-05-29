Bencinera amplía cantidad de comunas que tendrán rebajas: Conoce las 32 zonas seleccionadas

29 may. 2026 - 14:59 hrs.

¿Qué pasó?

Copec publicó el listado de comunas que este viernes 29 de mayo tendrán descuentos en combustibles en todas sus estaciones de servicio ubicadas en las zonas seleccionadas.

Cabe destacar que, desde ayer, la empresa distribuidora de combustibles duplicó el número de comunas que participan en esta dinámica, la que se ha transformado en una especie de tradición para los automovilistas, pasando de 16 a 32.

Mediante sus redes sociales fue que la compañía dio a conocer los 32 municipios que podrán acceder al beneficio, el cual permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

¿Cómo funciona el descuento?

Según explicó la empresa, el descuento podrá utilizarse:

Con cualquier medio de pago

Sin necesidad de inscripción previa

Acumulable con otras promociones vigentes

¿Qué comunas tendrán descuento?

Pozo Almonte (Tarapacá)

Diego de Almagro (Atacama)

Andacollo (Coquimbo)

Papudo (Valparaíso)

San Felipe (Valparaíso)

Viña del Mar (Valparaíso)

Zapallar (Valparaíso)

Isla de Maipo (Metropolitana)

La Florida (Metropolitana)

La Granja (Metropolitana)

Maipú (Metropolitana)

Pedro Aguirre Cerda (Metropolitana)

Pudahuel (Metropolitana)

Recoleta (Metropolitana)

Tiltil (Metropolitana)

Graneros (O'Higgins)

Machalí (O'Higgins)

Nancagua (O'Higgins)

Maule (Maule)

Retiro (Maule)

Romeral (Maule)

Talca (Maule)

Quirihue (Ñuble)

Arauco (Biobío)

Hualpén (Biobío)

Los Álamos (Biobío)

Santa Bárbara (Biobío)

Lautaro (La Araucanía)

Lumaco - Capitán Pastene (La Araucanía)

Puerto Varas (Los Lagos)

Purranque (Los Lagos)

Chile Chico (Aysén)

¿Hasta qué hora dura el descuento?

Según confirma Copec, el descuento está vigente entre las 12:00 y las 23:59 horas de este viernes en las estaciones ubicadas en las comunas adheridas.

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