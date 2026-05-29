Michelle Bachelet se reúne con Emmanuel Macron en busca de apoyo a su candidatura

29 may. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de su gira diplomática por Europa, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, sostuvo una importante reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el objetivo de consolidar apoyos internacionales para su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El encuentro fue en el Palacio del Elíseo, en París, y contó además con la presencia de los embajadores de Brasil y México, países que ya han respaldado la postulación de la exmandataria chilena.

La cita fue considerada clave dentro de la estrategia diplomática de Bachelet, debido al peso político que tiene Francia dentro de la ONU.

Esto, porque Francia integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organismo compuesto por cinco miembros permanentes con poder de veto sobre las principales decisiones del sistema internacional, incluyendo la elección del próximo secretario general.

La gira finalizaría en Rusia

La gira internacional de Michelle Bachelet comenzó el pasado lunes en Italia, donde sostuvo reuniones con distintas autoridades políticas. Posteriormente, continuó su agenda en el Reino Unido y, según lo previsto, finalizará en Rusia, país donde se espera que se reúna con el presidente Vladimir Putin.

Con esta serie de encuentros, la ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU busca fortalecer su red de apoyos internacionales y posicionarse como una de las figuras con mayor experiencia diplomática de cara a la próxima elección del máximo cargo del organismo.