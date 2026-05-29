Diputada Rodríguez denuncia amenazas de muerte con alusión al caso de Charlie Kirk

29 may. 2026 - 16:34 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, denunció a través de sus redes sociales haber recibido amenazas de muerte. La parlamentaria publicó un video desde la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), tras presentar la denuncia.

Rodríguez confirmó en sus redes sociales, su asistencia a una charla de liderazgo estudiantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde denunció haber recibido amenazas de muerte.

Según informó, las amenazas hacían alusión directa al caso del activista conservador estadounidense Charlie Kirk. “Entre todos los comentarios, recibí una amenaza de muerte haciendo referencia a Charlie Kirk, quien fue un activista estadounidense que murió a plena luz del día por dar una conferencia defendiendo las ideas de la libertad”, afirmó la diputada.

La legisladora indicó que entregó todos los antecedentes a la PDI para que se investigue el origen de los mensajes y se identifique a los responsables.

“No tengo miedo”

Pese a lo ocurrido, Rodríguez aseguró no tener miedo y sostuvo que mantendrá su agenda con normalidad. “Esto me hace seguir luchando por las ideas en las que creo”.

Además, agradeció el apoyo de universidades y colegios que están “dando la cara a una izquierda que busca amenazar y amedrentar a quienes piensan distinto”, concluyó.