Arrastró por casi dos kilómetros a un carabinero y hoy está imputado por homicidio frustrado en prisión preventiva

29 may. 2026 - 17:17 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes, el conductor que arrastró por casi dos kilómetros a un funcionario de Carabineros en Chiguayante, región del Biobío, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de homicidio frustrado contra carabinero en servicio. Esto, luego de huir de un control policial.

Según los antecedentes del caso, el cabo primero Jorge Oñate intentó fiscalizar el vehículo e ingresó parte de su torso al automóvil. Sin embargo, el conductor se habría negado al procedimiento, subiendo el vidrio y avanzando con el funcionario atrapado.

El procedimiento policial

De acuerdo con la información entregada, el carabinero fue arrastrado por un kilómetro y novecientos metros, y cayó posteriormente desde el automóvil en medio del procedimiento.

Tras colisionar en la vereda, el conductor fue detenido por personal policial, mientras que el cabo primero fue trasladado hasta el SAR de Chiguayante, donde se constataron sus lesiones.

El hecho quedó registrado en un video, en el que se observa la extensa distancia por la que fue arrastrado el funcionario.

En un inicio el conductor fue detenido bajo el delito de maltrato de obra a carabinero en acto de servicio. Sin embargo durante la revisión de antecedentes se decidió formalizarlo por un delito de mayor gravedad, siendo homicidio frustrado contra funcionario policial, lo que terminó con la prisión preventiva del imputado.