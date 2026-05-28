Cayó tras más de 20 años prófugo: Capturan a acusado de asesinar a conductor para robar su auto en La Granja

28 may. 2026 - 20:57 hrs.

¿Qué pasó?

Después de permanecer más de 20 años prófugo, Carabineros logró la captura de un hombre de 42 años acusado de participar en un violento robo con homicidio ocurrido en 2004 en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana.

La detención fue concretada por la Sección de Búsqueda de Prófugos (SEBV), tras una serie de diligencias investigativas realizadas en distintas comunas capitalinas que permitieron ubicar al imputado en Colina.

Orden de detención

Según informó Carabineros, el sujeto fue detenido en el pasaje Carmen Waugh, en la comuna de Colina, luego de un trabajo de rastreo efectuado por personal especializado.

La teniente Savka Herrera, del Departamento SEBV, explicó que la captura se realizó "en cumplimiento de una orden de aprehensión emanada por el Décimo Juzgado del Crimen de San Miguel".

Además, detalló que el imputado mantenía vigente una orden de detención desde el 15 de enero de 2026.

El crimen ocurrió en un semáforo de La Granja

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2004, cuando la víctima se desplazaba en su vehículo por la comuna de La Granja y detuvo su marcha ante un semáforo.

En ese momento, fue abordada por dos delincuentes que le dispararon para luego robarle el automóvil y escapar del lugar.

"Es abordada por dos sujetos, quienes le efectúan un disparo en su contra, provocando lesiones de gravedad, para finalmente sustraerle el vehículo y huir del lugar", señaló la oficial de Carabineros. Producto de las heridas, la víctima falleció.

Mantenía antecedentes policiales

Desde Carabineros indicaron que el detenido registra antecedentes por diversos delitos y que logró mantenerse oculto gracias a una "fuerte red de protección".

Tras su captura, fue puesto a disposición del 10° Juzgado del Crimen de San Miguel para su respectivo control de detención.

Todo sobre Policial