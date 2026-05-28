28 may. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

A dos años de la desaparición de María Ercira Contreras, la investigación por su paradero sumó un nuevo giro con el reciente cambio de equipo especializado que asumió las diligencias del caso.

Durante las últimas horas, familiares de María Ercira se reunieron con el nuevo fiscal a cargo de la causa, Marco Pastén, quien les informó sobre distintas líneas investigativas que ya están en desarrollo

"Nos vamos con la esperanza de que vamos a obtener resultados positivos en un tiempo razonable", indicó el abogado de la familia de María Ercira, Juan Carlos Manríquez.

Declaraciones de la familia

La adulta mayor fue vista por última vez el 12 de mayo de 2024, luego de levantarse para ir al baño durante una celebración del Día de la Madre en el restaurante del fundo Las Tórtolas, en la región de Valparaíso.

Su nieta, Carla Hernández, recordó que durante las primeras horas tras la desaparición hubo demoras en algunas diligencias y que inicialmente no se retiraron todas las grabaciones de las cámaras del lugar.

Hoy valoró el cambio en la investigación: “Me da mucha tranquilidad que sea un nuevo fiscal, un nuevo equipo el que investigue, que sea además de Santiago, me parece muy objetivo”, señaló.

Además, afirmó que mantiene expectativas sobre el avance de la causa: “Tengo fe, creo que es un buen equipo y hay voluntad”, sostuvo.

Nuevo equipo

Según explicó el representante de la familia, el fiscal Pastén conformó "un equipo completamente renovado", integrado por funcionarios con experiencia en investigaciones complejas y búsqueda de personas, además de especialistas en áreas técnicas, científicas y periciales.

Respecto al la falta de indicios que permitan dar con la ubicación de Contreras, el abogado indicó que el nuevo grupo podría significar "un escenario diferente al que se ha venido viendo hasta ahora”.

Tras la reunión con el fiscal, afirmó: “Nos vamos con una esperanza cierta y desde el punto de vista técnico que este equipo investigativo, desde una mirada y con nuevos apoyos, va a lograr un resultado muy pronto”.

Además, aseguró que las autoridades expusieron nuevas líneas de trabajo que actualmente están en desarrollo y que seguirán bajo reserva mientras avanzan las diligencias.

“Si lo confrontamos con los éxitos que ha tenido este mismo equipo investigativo en otros casos de alto perfil, nosotros creemos que ese aprendizaje, esas técnicas, nos van a permitir ir haciendo luz”, agregó.

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