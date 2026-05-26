Aprueban histórico megaproyecto en San Antonio: Así será el puerto que busca triplicar la capacidad de carga de Chile

26 may. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región de Valparaíso aprobó este martes, de forma unánime, el megaproyecto del Puerto Exterior de San Antonio, considerada una de las obras de infraestructura portuaria más grandes en la historia del país.

La iniciativa recibió luz verde luego de seis años de tramitación ambiental, proceso que incluyó observaciones técnicas, participación ciudadana y cuestionamientos por sus posibles impactos ambientales y urbanos.

Inversión por US$4.450 millones

El proyecto impulsado por la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) contempla una inversión público-privada cercana a los US$4.450 millones.

De ese total, cerca de US$1.950 millones serán financiados por el Estado para construir un rompeolas de aproximadamente 4 kilómetros, además de accesos, explanadas y medidas de mitigación ambiental.

Los otros US$2.500 millones serán aportados por privados mediante futuras concesiones portuarias para habilitar y operar los terminales.

¿Qué obras contempla el Puerto Exterior?

La iniciativa busca ampliar fuertemente la capacidad portuaria del país mediante la construcción de dos terminales semiautomatizadas de 1.730 metros cada uno.

Además, contempla obras marítimas destinadas a recibir simultáneamente hasta ocho grandes buques de carga de 400 metros de largo.

Según las proyecciones, el Puerto Exterior podría mover hasta 6 millones de TEU al año, equivalente a cerca de 60 millones de toneladas de carga, permitiendo incluso triplicar la capacidad actual de transferencia del puerto.

Se estima que la primera etapa del puerto comenzaría a operar hacia 2036.

Debate ambiental y preocupación en la zona

Durante la evaluación ambiental surgieron cuestionamientos desde organizaciones y comunidades locales por posibles efectos sobre el borde costero, biodiversidad marina, ruido, contaminación del aire y aumento del flujo de camiones en San Antonio.

Pese a ello, el Servicio de Evaluación Ambiental emitió un informe favorable y la Coeva aprobó el proyecto con 12 votos a favor.