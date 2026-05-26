Mamá de Javiera Suárez rompe el silencio y acusa a su exesposo Cristián Arriagada: "Nos enterró a todos"

26 may. 2026 - 17:30 hrs.

Luego que su exyerno, el médico Cristián Arriagada, confirmara que tiene una relación con Kika Silva, Marilú Balbontín, la madre de la periodista fallecida Javiera Suárez, rompió el silencio. También confirmó los rumores de una ruptura familiar.

A través de su cuenta de Instagram, Balbontín compartió una foto que muestra un reloj de arena con el texto: "Dios tarda, pero llega". La publicación arribó pocas horas después de confirmarse el romance.

Fue un comentario en el mismo posteo el que desencadenó el desahogo de la mujer. Un usuario de la red social defendió la postura del cirujano estético, asegurando que tenía derecho a decidir si no quería mantener una relación con la abuela de su hijo.

La dura acusación a Arriagada

Ante este cuestionamiento, la madre de la recordada comunicadora respondió sin filtro y dejó en evidencia el quiebre con toda la familia materna. "Enterró a mi hija y nos enterró a todos", lanzó tajante.

En esa misma interacción, Balbontín contó las duras condiciones que supuestamente le impone el viudo para ver a su nieto, Pedro Milagros. El entorno materno, según detalló, solo podría compartir con el menor cuatro horas a la semana, los días martes.

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Las declaraciones de Marilú provocaron inmediatas reacciones en su círculo cercano. Una de ellas, la médium Sonia Valenzuela, aseguró que su amiga ha sufrido este distanciamiento por años y en completo silencio para no seguir dañándose.

Se sumó a la polémica lo dicho anteriormente por la actriz Daniela Nicolás, otra de las exparejas del cirujano, quien entregó todo su respaldo a la familia. "Él es tan malo, tan narcisista que no merece que pierda mi tiempo hablando de él", expuso.

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