Implica a Marité Matus: Camilo Huerta reveló la razón por la que dejó de trabajar cuando se casó
Camilo Huerta y Marité Matus protagonizaron una de las separaciones más bulladas del último tiempo, debido a que, tras la ruptura, ambos han emitido declaraciones respecto al quiebre.
Actualmente, el preparador físico se encuentra participando en un reality televisivo, instancia en la que habló de su quiebre con Matus y también de por qué dejó de trabajar una vez que se casó.
"Dejé todo de lado"
Huerta partió confesando que el quiebre con Marité Matus se dio de "un momento a otro", contando: "Me fui de la casa con lo puesto, estuve tres semanas viviendo en un local donde trabajaba, pensando en que tal vez se podía revertir. Sin cama, sin baño, sin nada".
El preparador físico también aprovechó la instancia para hacer un mea culpa sobre su matrimonio, relacionado con la postergación personal. "Dejé todo de lado por hacer feliz a otras personas", afirmó.
"Tuve que dejar de lado mi trabajo, los amigos, la familia. Quizás también fue por un tema mío de estar todo el día preocupado de mi familia, de no salir, de que no se crearan instancias que pudieran crear alguna duda", explicó Camilo Huerta.
Sobre por qué dejó de trabajar al momento de casarse, Huerta reveló: "Porque se le hacía complicado a ella en estos medios. Tampoco hubo una necesidad".
"Mi exmujer tenía una muy buena situación económica, que ella me invitó a participar de esta familia, de este futuro, de este proyecto familiar que teníamos en conjunto y esa fue mi idea. Todas estas instancias que podían provocar separación, conflicto, lo tratamos de evitar", concluyó el preparador físico.
