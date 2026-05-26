"Quedé sorprendida": Yanina Halabi cuenta cómo fue el debut de su hijo en Colo Colo

26 may. 2026 - 08:25 hrs.

Un fin de semana muy especial tuvo Yanina Halabi, ya que presenció el debut futbolístico de su hijo Patricio Laguna Jr. en Colo Colo sub-15, instancia donde los albos se impusieron 5-0 ante Wanderers en la localidad de Mantagua, en la región de Valparaíso.

La expareja de Patricio Laguna contó que nunca le ha gustado el fútbol, pero agregó que sus dos hijos comenzaron a desarrollarse en este deporte desde edades muy tempranas, siendo Patricio Jr. el primero en debutar en un club como Colo Colo.

"Quedé sorprendida"

"Tengo varios amigos futbolistas y todos decían que mis hijos son muy buenos. En todas las escuelas que fueron (antes de Colo Colo) destacaron y de ahí comenzaron a practicar más. Fueron a varias pruebas en distintos equipos hasta que llegamos a Colo Colo", partió contando Yanina a LUN.

Luego, confesó que "fue difícil porque ahí Patricio entrena casi todos los días, almuerza allá y después va al colegio. Lo eligieron porque es súper rápido, alto (mide 1,85), por su estructura y es muy deportista". Sin embargo, no todo fue fácil para el primogénito de Halabi, ya que contó que el joven sufrió una lesión en sus tendones, la que lo tuvo fuera de las canchas por un tiempo, pero logró superarla y el domingo debutó como defensor de su equipo.

"Patricio siempre ha llegado a los entrenamientos a la hora, nunca faltó y avanzó rápidamente hasta que se lesionó. Como no avisó a tiempo que tenía dolor, eso le jugó una mala pasada y hasta estuvo con muletas. Colo Colo tuvo mucho cuidado con él con respecto a eso, se portaron súper bien", contó Yanina.

Sobre cómo sintió el debut de su hijo, Halabi confesó: "Quedé sorprendida y el profe me dijo que lo hizo súper bien. Imagínate todo lo que luchó desde septiembre para este momento (...). Fue un gran debut y él estaba feliz, con el pecho inflado, y esto es un logro de él (...). En cualquier lado siempre me destacan que mi hijo es súper disciplinado, respetuoso y caballero. Y obviamente, le exigimos que tenga que preocuparse del colegio y en eso ha respondido súper bien".

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Por último, Yanina dijo que a Patricio Jr. "siempre le hemos dicho (junto a su padre) que esta carrera es súper difícil y por eso le inculcamos el tema de los estudios. Colo Colo, así como cualquier otro equipo, va a optar por el jugador que sea mejor. Yo le dije: si tú eres disciplinado, vas a llegar lejos. Y si alguna vez fallas, es parte de la vida".

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