Declaran nueva alerta ambiental en Santiago para este martes: revisa la restricción vehicular y medidas adoptadas

26 may. 2026 - 07:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial decretó alerta ambiental en la Región Metropolitana para este martes 26 de mayo, debido a las condiciones atmosféricas adversas y a la mala calidad del aire prevista para la capital.

La alerta se activó por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, debido a las condiciones atmosféricas adversas y la mala calidad del aire pronosticada para la capital.

Restricción vehicular y otras medidas

a medida más inmediata para los conductores es la restricción vehicular, que afecta a las patentes terminadas en 0 y 1.

Aunque se prohíbe el uso de calefactores a leña y derivados de la madera en toda la región, la medida no afecta a los que utilizan pellets.

Por otro lado, es importante recordar que la prohibición de realizar quemas agrícolas, vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre, no contempla excepciones.

Los ciudadanos deben abstenerse de usar vehículos con las patentes restringidas y de encender calefactores prohibidos. El cumplimiento de estas normas será vigilado por equipos de la Seremi de Medio Ambiente, en coordinación con los municipios y Carabineros.

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