"Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026" ya tiene a sus artistas confirmados: Revisa el cartel

26 may. 2026 - 09:00 hrs.

Las Fiestas Patrias en Chile son mucho más que una fecha en el calendario. Son un estado de ánimo que se empieza a sentir desde las primeras semanas de septiembre, cuando las fondas, la música en vivo y el olor a anticucho comienzan a marcar el ritmo de la vida cotidiana en todo el país.

En los últimos años, el ecosistema de eventos dieciocheros ha crecido y diversificado enormemente. Hoy existen propuestas para todos los gustos, edades y formatos, desde celebraciones familiares hasta grandes festivales nocturnos que convocan a miles de personas con carteles de artistas de primer nivel.

Este año, uno de los eventos que más expectativa ha generado es Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026, que ya tiene cartel confirmado y promete ser una de las apuestas musicales más completas de la temporada.

¿Quiénes se presentarán?

La producción reunirá a nombres como Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Jaivas y Santaferia, cuatro propuestas que por sí solas justifican la asistencia.

Pero el line up no se queda ahí. La parrilla también incluye a La T y La M, Néstor en Bloque, Joe Vasconcellos, La Combo Tortuga, Shamanes Crew, Sinaka, Charros de Luchito y Rafael, Los del Fuego, Pablito Pesadilla y Fiebre 40, además de la banda ganadora del concurso oficial del evento. Una mezcla de cumbia, rock, sonidos urbanos y fiesta popular que cubre varios géneros y generaciones en un solo lugar.

Entradas

Las entradas ya están disponibles a través de www.passline.com. El evento está pensado exclusivamente para mayores de 18 años, lo que define desde el inicio el tono de la propuesta: una noche de gran formato, música en vivo y fiesta sin concesiones, pensada para quienes quieren vivir septiembre a fondo desde antes del feriado oficial.

La cita será el 5 de septiembre en Club Hípico de Santiago, uno de los recintos con mayor capacidad y tradición para este tipo de eventos masivos en la capital. La elección del lugar no es casual, ya que permite una experiencia de gran escala con espacio para el movimiento, el baile y el encuentro entre miles de asistentes.

Todo sobre Panoramas